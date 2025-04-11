Galatasaraylıları isyan ettiren pozisyonlar: Eski hakemlerden penaltı açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Galatasaraylı taraftarlar iki pozisyonda penaltı bekledi. Peki eski hakemler ve yorumcular bu pozisyonlar için ne dedi?
Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Mücadelenin özellikle ilk yarısında Galatasaraylı oyuncular 2 pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 5. dakikasında top, Van Drongelen'in eline geldi.
Ceza sahası içerisinde yaşanan bu pozisyonda Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi.
Fakat oyun devam etti.
Ayrıca 19. dakikada Torreira, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.
Bu pozisyonda da Galatasaray peneltı beklerken, oyun devam etti.
Peki eski hakemler ve yorumcular bu pozisyonlar için ne dedi?
Deniz Ateş Bitnel: "Yukarıdan elle yapılan müdahale hakem yorumu, saygı duyulur ama ayaktan müdahale net ve bence pozisyon aynı zamanda bariz gol şansıydı VAR devreye girmeliydi. Penaltı olmalıydı."
Rıdvan Dilmen: "Galatasaray'ın 19. dakikada verilmeyen net bir penaltısı var. Bu pozisyonda biraz daha uzun bir VAR incelemesi gerektirirdi."
Serdar Akçer: "Samsunsporlu oyuncu taçtan gelen topu çok net görüyor ve sahada kendi hatası sonucu yanlış yer arıyor. Beklenmeyen bir top değil çünkü taç kullanımı esnasında topun geliş yönünün farkında. Kendisi sırtını dönüyor. Top temas ettiğinde kolun konumu doğal değil. Oyuncu risk alacak şekilde genişletmiş.
*(eldeki görüntüler topun ihlal kabul edilen yere temas ettiğini gösterdi ancak farklı bir açıda daha yukarı yani ihlal sayılmayan yere temas ediyorsa başka)
Bir defans oyuncusu taç atışında gördüğü topa neden sırtını döner ve kolunu risk alacak şekilde açar. Penaltı olmalıydı."
Serdar Akçer: "Torreira'ya yapılan bu dikkatsiz hareketin karşılığı penaltı olmalıydı"
Burçin Keskin: "Torreira'nın pozisyonunda itme penaltı için yeterli değil ama ayaklara baktığımızda net temas var. Bence sahada penaltı kararı daha doğru olurdu."