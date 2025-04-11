Galatasaraylıları isyan ettiren pozisyonlar: Eski hakemlerden penaltı açıklaması

Serdar Akçer: "Samsunsporlu oyuncu taçtan gelen topu çok net görüyor ve sahada kendi hatası sonucu yanlış yer arıyor. Beklenmeyen bir top değil çünkü taç kullanımı esnasında topun geliş yönünün farkında. Kendisi sırtını dönüyor. Top temas ettiğinde kolun konumu doğal değil. Oyuncu risk alacak şekilde genişletmiş.





*(eldeki görüntüler topun ihlal kabul edilen yere temas ettiğini gösterdi ancak farklı bir açıda daha yukarı yani ihlal sayılmayan yere temas ediyorsa başka)

Bir defans oyuncusu taç atışında gördüğü topa neden sırtını döner ve kolunu risk alacak şekilde açar. Penaltı olmalıydı."



