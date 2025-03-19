Galatasaraylıları korkutan görüntü: "Sakın Osimhen sakın..."

Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en çok güvendiği oyuncuların başında gelen Victor Osimhen, milli takım maçları için Nijerya kampına katıldı. Osimhen'in sosyal medyada paylaşılan idman görüntüleri sarı kırmızılı taraftarları korkuttu.
Nijerya, Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ve Zimbabve takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Bu maçların kadrosuna Galatasaray'dan dahil olan Victor Osimhen, Nijerya'nın en çok beklenti içerisinde olduğu oyuncuların başında geliyor.
Galatasaraylıların da yakından takip ettiği Nijerya Milli Takımı'nda idmanlar sarı kırmızılı taraftarlar arasında endişe havası oluşturdu. Bunun sebebi Osimhen'in antrenman yaptığı sahaların iyi gözükmemesi.
Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk yolunda ihtiyaçları olan Osimhen'e bu konuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaştı ve kendisine dikkat etmesini istedi.
Yıllar önce Luyindama'nın bozuk zemin sebebiyle takıma sakat dönmesi Galatasaray'da büyük sorun yaşatmıştı. Aynı sıkıntıyı yaşamak istemeyen Galatasaraylılar yıldız oyuncularının idmanlarını bile bu yüzden çok yakından takip ediyor.
Nijerya Milli Takımı'nın en skorer oyuncularından biri olan Victor Osimhen, milli takım formasıyla şimdiye kadar çıktığı 39 maçta 23 gol attı. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla da şu anda Süper Lig'de gol krallığı listesinde birinci sırada bulunuyor.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 20 gol attı. Krallık listesinde birinci sırada bulunan yıldız oyuncu, sarı kırmızılılar adına sezonun oyuncusu konumunda.