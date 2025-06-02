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Galatasaraylıları üzen gelişme: Osimhen yeni takımını buldu

Galatasaraylıları üzen gelişme: Osimhen yeni takımını buldu

22:322/06/2025, الإثنين
G: 2/06/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden olan Victor Osimhen'in yeni takımı belli oldu.

Galatasaray'da sezonu gol kralı olarak tamamlayan yıldız isim Victor Osimhen'in yeni takımının belli olduğu iddia edildi.


Yeni takımı duyuruldu

Al Riyadh kaynaklarında yer alan habere göre, Osimhen'in Arabistan ekibi Al Hilal ile 3 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.


Al-Riyadh gazetesinden Abdullah Al-Hanyan'ın aktardığı bilgiye göre taraflar şartlarda uzlaştı ve transferin resmiyet kazanması an meselesi.


Transferin finansal detaylarına ilişkin henüz kulüpler tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, Osimhen'in Al Hilal’den yıllık yaklaşık 30 milyon Euro kazanacağı öne sürülüyor.


Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kontratında 75 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi bulunuyor.


Al Riyadh'ta yer alan haberin ardından sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı. Osimhen transferi ile ilgili henüz resmi bir açıklama ise yer almıyor.

Süper Lig'in yabancı olarak 16. gol kralı

Nijeryalı futbolcu, bu başarısıyla Süper Lig'de gol kralı ünvanını kazanan 16. yabancı futbolcu oldu. Ligde bugüne 16 yabancı futbolcu, 17 sezon gol kralı ünvanını aldı. Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Bosna Hersekli futbolcu Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak en çok gol atan ilk yabancı futbolcu oldu. Ligde yabancı olarak en çok gol krallığı ünvanı ise 2 sezonla Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'ya ait.


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