Galatasaraylıları üzen gelişme: Osimhen yeni takımını buldu

Transferin finansal detaylarına ilişkin henüz kulüpler tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, Osimhen'in Al Hilal’den yıllık yaklaşık 30 milyon Euro kazanacağı öne sürülüyor.





Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kontratında 75 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi bulunuyor.





Al Riyadh'ta yer alan haberin ardından sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı. Osimhen transferi ile ilgili henüz resmi bir açıklama ise yer almıyor.