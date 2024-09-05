A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Galler ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar ilk maçına 3 puan ile başlamak istiyor. Galler ile 10. randevuya çıkacak olan Milli Takım bu maçlardan 3 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Milli maç hangi gün? Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

1 / 16 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta Galler ile karşılaşacak.



2 / 16 Gruptaki ilk maçına galibiyetle başlamak isteyen milliler Galler’e karşı oynadığı son maçta 1-1 berabere kalmıştı.



3 / 16 10. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda Galler’in 4, Ay-yıldızlıların ise 3 galibiyeti bulunuyor.



4 / 16 Geriye kalan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



5 / 16 Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacak maçların 28 kişilik aday kadrosunu belirledi.



6 / 16 Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.



7 / 16 Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.



8 / 16 Milli takıma davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

9 / 16 Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

10 / 16 Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



11 / 16 Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)



12 / 16 Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

13 / 16 Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

14 / 16 MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? GALLER - TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galler - Türkiye maçı 6 Eylül Cuma günü saat 21.45’te başlayacak.



15 / 16 Karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

