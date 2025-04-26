Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olacak. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Gaziantep FK'de Muhammed Gümüşkaya'nın sakatlığı bulunurken Okereke'nin sarı, Kozlowski'nin kırmızı kart cezası var. Fenerbahçe cephesinde ise sakatlıkları bulunan Mert Müldür, Amrabat, Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş, Becao ve Oosterwolde maçta forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /11 Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.



2 /11 Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.



3 /11 Gaziantep FK ise ligde çıktığı 30 maçta 42 puan toplayarak rakip fileleri 40 kez havalandırdı ve kalesinde aynı sayıda gol gördü.

4 /11 Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde 34. haftadaki Beşiktaş takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



5 /11 Ligde evinde oynadığı 15 maçın 10'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, sadece lig lideri Galatasaray ve 3. sırada yer alan Samsunspor'a kaybetti. Taraftarı önünde kalesinde 8 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım unvanını koruyor. Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda ise 21 kez rakip ağları havalandırdı.



6 /11 Ligde bu sezon 6. sezonunu geçiren kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe karşısında en son galibiyetini 3 yıl önce taraftarı önünde oynadığı maçta aldı. Rakibini 3-2 mağlup eden Gaziantep ekibi, o maçtan sonra rakibiyle 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 maça çıktı ve hepsini kaybetti.



7 /11 İstanbul ekibiyle ligde 11 kez karşılaşan Gaziantep FK, bu maçlarında 9'undan mağlubiyetle 2'sinden galibiyetle ayrıldı, iki takımın mücadelelerinde beraberlik olmadı. Bu maçlarda rakip ağları 12 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 27 gol gördü.



8 /11 Gaziantep FK'de takımın golcü ismi Okereke, Başakşehir maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. İtirazdan dolayı kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan ve yine takımın etkili ismi Kozlowski de kırmızı kart cezası dolayısıyla sahada yer alamayacak.



9 /11 Kırmızı-siyahlı ekipte Ogün Özçiçek, Semih Güler ve Sorescu sarı kart sınırında yer alıyor. 3 oyuncu kart görmeleri durumunda 34. haftada Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.



10 /11 GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Gaziantep FK'de Muhammed Gümüşkaya'nın sakatlığı bulunurken Okereke'nin sarı, Kozlowski'nin kırmızı kart cezası var. Fenerbahçe cephesinde ise sakatlıkları bulunan Mert Müldür, Amrabat, Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş, Becao ve Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.

