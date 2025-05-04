Gedson'un kaçırdığı penaltıda dikkat çeken görüntü! Lazer tuttular

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Gedson, takımı adına penaltı atışından yararlanamazken pozisyonda dikkat çeken bir an yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşandı.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, zorlu maçın 34. dakikasında bir penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına geçen Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.
Gedson'un penaltıyı kullanırken bir taraftarın Portekizli yıldızın gözüne lazer tutması ise dikkatlerden kaçmadı.