Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gedson'un kaçırdığı penaltıda dikkat çeken görüntü! Lazer tuttular

Gedson'un kaçırdığı penaltıda dikkat çeken görüntü! Lazer tuttular

19:544/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Gedson, takımı adına penaltı atışından yararlanamazken pozisyonda dikkat çeken bir an yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşandı.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, zorlu maçın 34. dakikasında bir penaltı kazandı.


Penaltıda topun başına geçen Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.

Gedson'un penaltıyı kullanırken bir taraftarın Portekizli yıldızın gözüne lazer tutması ise dikkatlerden kaçmadı.

#Gedson Fernandes
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Naşit Özcan kimdir?