2025 Golden Boy ödülünün 100 kişilik aday listesi açıklanırken ilk 10'da tek Türk futbolcu yer aldı. Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'in sıralaması dikkat çekti.
Tuttusport tarafından verilen 2025 Golden Boy ödülünün 100 kişilik aday listesi resmen açıklandı.
Listenin en üst basamağında Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal yer alıyor. Fakat Yamal daha önce ödülü kazandığı için listede sembolik olarak yer alıyor.
İLK 10'DA KENAN YILDIZ VAR
2025 Golden Boy favori adayları sırasıyla şu şekilde; Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Desire Doue, Myles Lewis-Skelly, Warren Zaire-Emery, Dean Huijsen, Kenan Yıldız, Erhan Nwaneri, Geovany Quenda, Jorrel Hato.
Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, ilk 10 dışında kalarak 13. basamakta yer aldı.