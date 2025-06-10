Göztepe’nin yıldızına Fransa ve Polonya’dan teklif yağmuru

Süper Lig’de 2024-25 sezonunun ikinci yarısında eleştirilerin hedefi olan Göztepe’nin 28 yaşındaki Polonyalı kalecisi Mateusz Lis’in talipleri belli oldu. Lis’in geleceği belirsizliğini korurken, Fransa ve Polonya’dan kulüplerin deneyimli kaleci için devrede olduğu öğrenildi.

1 /7 Süper Lig'de geride kalan sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan ve gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağı netleşmeyen Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'e talipler çıktı.



2 /7 Sportif Direktör Ivan Mance geçen hafta düzenlediği basın toplantısında 28 yaşındaki kaleciye teklifler geldiğini açıklarken, Lis için Fransa ve Polonya'dan takımların devrede olduğu ifade edildi.

3 /7 Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok'un Lis'le temasta olduğu ve yakın zamanda Göztepe ile de görüşeceği kaydedildi.



4 /7 Polonya'dan ayrıca Cracovia Krakow takımının da Lis transferinde devrede olduğu vurgulandı.



5 /7 Fransa'da ise Lig 2 ekiplerinin deneyimli eldivenle ilgilendiği ifade edildi.



6 /7 Ivan Mance'nin Başkan Rasmus Ankersen ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile yapacağı görüşmenin ardından yönetimin Mateusz Lis konusunda kesin kararını vereceği dile getirildi.