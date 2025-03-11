Günay Güvenç'in hakeme ne dediği ortaya çıktı

Galatasaray yedek kalecisi Günay Güvenç'in Alanyaspor maçında neden kırmızı kart gördüğü merak konusu olmuştu. Tecrübeli eldivenin oyundan ihraç edilmesine sebep olan sözleri ortaya çıktı.
Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta yedek kulübesinde olan Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart görmüştü. 33 yaşındaki eldivenin oyundan ihraç edilmesine neden olan sözleri ortaya çıktı.
İlk yarının bitiş düdüğünün çalmasıyla Galatasaraylılar, tünele girmek üzere olan hakem Yasin Kol'un yanına giderek sitemde bulunmak istedi.
Sahadan tünele girişte, sarı-kırmızılıların, Kol'a yanaştığını gören jandarma, tarafların bir araya gelmesine engel olmaya çalıştı.
Milliyet'teki habere göre Günay Güvenç, hakem Yasin Kol'a "Kul hakkı yiyorsun. Sıkıyorsa gir içeri" dedi.
Bunun üzerine olay yerinde bulunan Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu'nun duruma müdahale ettiği, ardından da ikili arasında küfürlü tartışma yaşandığı aktarıldı.
Hakem Yasin Kol'un da bu nedenle hem Günay'ı hem de Çavuşoğlu'nu ihraç ettiği belirtildi.