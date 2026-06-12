Güney Kore'nin kahramanı Oh'un fedakarlığı gündem oldu

Dünya Kupası'nda Çekya karşısında Güney Kore'ye galibiyeti getiren Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh, maç öncesi yaşadığı zorluğu anlattı. Oyuncunun fedakarlığı ve özverisi takdir topladı.
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Güney Kore'de gecenin yıldızı Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh oldu.
Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna dahil olan 25 yaşındaki oyuncu, 80. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Ülkesinde kahraman ilan edilen Hyeon-gyu Oh, maçın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Karşılaşma öncesinde ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirten Güney Koreli futbolcu, sağlık ekibine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Bu, kelimelerle anlatılamayacak bir duygu. Bugünkü maçtan önce ateşim 38 dereceye çıktı. Fiziksel durumum çok kötüydü. Oynayıp oynayamayacağımdan endişeleniyordum. Bana çok iyi bakan tüm personele teşekkürler, bugün oynayabildim ve hatta gol attım."
Dünya Kupası'nda forma giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Hyeon-gyu Oh, sözlerini şöyle tamamladı:
"Dünya Kupası'nda böyle oynayabilmek bile minnettar olunacak ve derinden duygulandıracak bir şey. Ama gol atmak ve maçı kazanmak da ayrı bir mutluluk. Bugünkü zaferden elde ettiğim olumlu ivmeyi alçak gönüllülükle sürdüreceğim."