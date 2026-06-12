Güney Kore'nin kahramanı Oh'un fedakarlığı gündem oldu

Dünya Kupası'nda forma giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Hyeon-gyu Oh, sözlerini şöyle tamamladı:





"Dünya Kupası'nda böyle oynayabilmek bile minnettar olunacak ve derinden duygulandıracak bir şey. Ama gol atmak ve maçı kazanmak da ayrı bir mutluluk. Bugünkü zaferden elde ettiğim olumlu ivmeyi alçak gönüllülükle sürdüreceğim."