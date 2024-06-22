Spor

EURO 2024 F Grubu: Gürcistan 1-1 Çekya | ÖZET

17:57 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:57 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
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EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Gürcistan ve Çekya karşı karşıya geldi. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 45’ Georges Mikautadze ve 59’ Patrik Schick’ten geldi. Gürcistan - Çekya maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

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EURO 2024 F Grubu’nda Gürcistan ve Çekya kozlarını paylaştı.

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A Millileri yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

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Goller dakika 45’ Georges Mikautadze (pen.) ve 59’ Patrik Schick’ten geldi.


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Patrick Schick maçın 67. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.


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Gürcistan bu sonuçla 1 puana ulaşarak grupta son sırada yer aldı. 

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Çekya aynı puanla averaj farklıyla 3. sırada yer aldı.


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GÜRCİSTAN - ÇEKYA MAÇ ÖZETİ


Gürcistan - Çekya maç özetini izlemek için TIKLAYIN.



#Gürcistan
#Çekya
#EURO 2024
#Avrupa Şampiyonası
42 dakika önce
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