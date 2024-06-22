EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Gürcistan ve Çekya karşı karşıya geldi. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 45’ Georges Mikautadze ve 59’ Patrik Schick’ten geldi. Gürcistan - Çekya maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 / 7 EURO 2024 F Grubu’nda Gürcistan ve Çekya kozlarını paylaştı.

2 / 7 A Millileri yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

3 / 7 Goller dakika 45’ Georges Mikautadze (pen.) ve 59’ Patrik Schick’ten geldi.



4 / 7 Patrick Schick maçın 67. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.



5 / 7 Gürcistan bu sonuçla 1 puana ulaşarak grupta son sırada yer aldı.

6 / 7 Çekya aynı puanla averaj farklıyla 3. sırada yer aldı.

