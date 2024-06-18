Hakan Çalhanoğlu koridorda böyle isyan etti!

A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile oynadığı maçın ilk devresi 1-1 sonuçlandı. İlk yarının sona ermesinin ardından soyunma odasının yolunu tutan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği sözler dikkat çekti. İşte detaylar...
A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Milli Takım'ın golünü 25. dakikada Mert Müldür kaydetti.
Gürcistan adına ilk yarının skorunu belirleyen golü 32. dakikada Mikautadze attı.
İlk yarının sona ermesinin ardından futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.
Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun koridordaki söylediği sözler dikkat çekti.
Çalhanoğlu, "Her seferinde 3’e 1 kalıyorum." diyerek isyan etti.