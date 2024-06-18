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Spor

Hakan Çalhanoğlu koridorda böyle isyan etti!

20:20 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 20:20 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak

A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile oynadığı maçın ilk devresi 1-1 sonuçlandı. İlk yarının sona ermesinin ardından soyunma odasının yolunu tutan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği sözler dikkat çekti. İşte detaylar...

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A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

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Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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Milli Takım'ın golünü 25. dakikada Mert Müldür kaydetti.

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Gürcistan adına ilk yarının skorunu belirleyen golü 32. dakikada Mikautadze attı.

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İlk yarının sona ermesinin ardından futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.

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Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun koridordaki söylediği sözler dikkat çekti.

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Çalhanoğlu, "Her seferinde 3’e 1 kalıyorum." diyerek isyan etti.

#Türkiye
#Gürcistan
#EURO 2024
#Hakan Çalhanoğlu
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