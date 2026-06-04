Hakan Safi "anlaştık" demişti, Portekiz basını rakamı açıkladı: İşte Luis Suarez’in bonservis bedeli…

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin seçim kozu olarak sunduğu ve 3+1 yıllık kontrat teklif ettiği Sporting'in Kolombiyalı santrforu Luis Suárez için Portekiz basınından çok konuşulacak bir iddia geldi. Geride kalan sezonda Portekiz’de 53 maçta 38 gol ve 9 asistlik akılalmaz bir performans sergileyen 28 yaşındaki golcüyü ucuza bırakmaya niyeti olmayan Sporting yönetimi, kontrattaki dudak uçuklatan rakamı hatırlatarak kapıyı açtı.

1 /6 Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Hakan Safi, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında Sporting forması giyen Luis Suarez ile anlaştıklarını açıklamıştı.



2 /6 Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde Hakan Safi, Luis Suarez'e 3+1 yıllık kontrat ve yüksek maaş içeren bir teklif sundu.



3 /6 Ancak haberde, Sporting'in 28 yaşındaki golcüyü kadrosunda tutma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

4 /6 Haberde ayrıca Suarez'in sözleşmesinde 80 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bulunduğu hatırlatılırken, Sporting'in 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği ifade edildi.



5 /6 Luis Suarez, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 53 karşılaşmada görev aldı. Toplam 4373 dakika sahada kalan deneyimli forvet, 38 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

