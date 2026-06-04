Hakan Safi "anlaştık" demişti, Portekiz basını rakamı açıkladı: İşte Luis Suarez’in bonservis bedeli…

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin seçim kozu olarak sunduğu ve 3+1 yıllık kontrat teklif ettiği Sporting'in Kolombiyalı santrforu Luis Suárez için Portekiz basınından çok konuşulacak bir iddia geldi. Geride kalan sezonda Portekiz’de 53 maçta 38 gol ve 9 asistlik akılalmaz bir performans sergileyen 28 yaşındaki golcüyü ucuza bırakmaya niyeti olmayan Sporting yönetimi, kontrattaki dudak uçuklatan rakamı hatırlatarak kapıyı açtı.
Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Hakan Safi, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında Sporting forması giyen Luis Suarez ile anlaştıklarını açıklamıştı.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde Hakan Safi, Luis Suarez'e 3+1 yıllık kontrat ve yüksek maaş içeren bir teklif sundu.
Ancak haberde, Sporting'in 28 yaşındaki golcüyü kadrosunda tutma konusunda kararlı olduğu belirtildi.
Haberde ayrıca Suarez'in sözleşmesinde 80 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bulunduğu hatırlatılırken, Sporting'in 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği ifade edildi.
Luis Suarez, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 53 karşılaşmada görev aldı. Toplam 4373 dakika sahada kalan deneyimli forvet, 38 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Portekiz temsilcisi Sporting, Luis Suarez'i 2025-26 sezonunun başında İspanya ekibi Almeria'dan 22,95 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.