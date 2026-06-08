Hakan Safi'yle ilgili gündem olan iddia: Süper Lig ekibini satın alabilir

Fenerbahçe başkanlık yarışını Aziz Yıldırım'a karşı kaybeden Hakan Safi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık koltuğuna oturamayan iş insanının, Süper Lig ekibini satın almak için harekete geçebileceği öne sürüldü.

1 /4 Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'a mağlup olan Hakan Safi ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

2 /4 Spor muhabiri Serkan Morova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakan Safi'nin Süper Lig temsilcisi Eyüpspor'u satın almak için önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunabileceğini ileri sürdü.

3 /4 Morova paylaşımında, "Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Hakan Safi, önümüzdeki günlerde Eyüpspor'u satın almak için girişimlerde bulunabilir" ifadelerini kullandı.