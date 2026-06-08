Hakan Safi'yle ilgili gündem olan iddia: Süper Lig ekibini satın alabilir

Fenerbahçe başkanlık yarışını Aziz Yıldırım'a karşı kaybeden Hakan Safi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık koltuğuna oturamayan iş insanının, Süper Lig ekibini satın almak için harekete geçebileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'a mağlup olan Hakan Safi ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Spor muhabiri Serkan Morova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakan Safi'nin Süper Lig temsilcisi Eyüpspor'u satın almak için önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunabileceğini ileri sürdü.
Morova paylaşımında, "Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Hakan Safi, önümüzdeki günlerde Eyüpspor'u satın almak için girişimlerde bulunabilir" ifadelerini kullandı.
Seçim sürecinde iddialı transfer açıklamalarıyla dikkat çeken Hakan Safi, başkan seçilmesi halinde Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Mason Greenwood ve Luis Suarez gibi yıldız isimleri Fenerbahçe'ye kazandıracağını açıklamıştı.