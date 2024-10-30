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Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu: Yıldızlar diyarına gidiyor!

Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu: Yıldızlar diyarına gidiyor!

10:5230/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Faslı yıldız futbolcu Hakim Ziyech bu sezon istenilen performansı gösteremedi. 31 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Ziyech'in yeni adresi ise Fas basını tarafından duyuruldu. Peki, Hakim Ziyech hangi takıma transfer oluyor? İşte detaylar.

Galatasaray'da ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. 

 Kadroya yapılacak takviyeler kadar gidecek isimler de merak konusu.

Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Hakim Ziyech​ geliyor.


Bladi'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech'in, kış transfer döneminde MLS'e gidebileceği belirtildi.


Haberin detayında Faslı yıldızın kariyerini Amerika'da noktalayacağı vurgulandı.


Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 256 dakika süre aldı.


Faslı oyuncu geçen son 23 maçta görev alarak 8 gol 4 asist kaydetmişti.

Ziyech'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.

#Hakim Ziyech
#Galatasaray
#MLS

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