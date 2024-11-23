Harry Kane tek başına Bayern Münih’e galibiyeti getirdi | ÖZET

Bayern Münih Almanya Bundesliga 11. haftasında evinde Augsburg’u konuk etti. Harry Kane’nin hat-trick yaptığı maçta ev sahibi Bayern Münih rakibini 3-0 mağlup etti. Bayern bu sonuçla puanını 29’a çıkararak liderliğini korudu. Bayern Münih - Augsburg maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih ile Augsburg karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 63, 90+3 (p) ve 90+5. dakikalarda Harry Kane kaydetti.
Augsburg'ta Schlotterback 90+2. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla lider Bayern Münih puanını 29 yaptı ve liderliğini korudu.
Augsburg ise 12 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı.
BAYERN MÜNİH - AUGSBURG MAÇ ÖZETİ
Bayern Münih - Augsburg maç özetini izlemek için TIKLAYIN.