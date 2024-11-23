Harry Kane tek başına Bayern Münih’e galibiyeti getirdi | ÖZET

Bayern Münih Almanya Bundesliga 11. haftasında evinde Augsburg’u konuk etti. Harry Kane’nin hat-trick yaptığı maçta ev sahibi Bayern Münih rakibini 3-0 mağlup etti. Bayern bu sonuçla puanını 29’a çıkararak liderliğini korudu. Bayern Münih - Augsburg maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih ile Augsburg karşı karşıya geldi.



2 /7 Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-0 kazandı.



3 /7 Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 63, 90+3 (p) ve 90+5. dakikalarda Harry Kane kaydetti.



4 /7 Augsburg'ta Schlotterback 90+2. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

5 /7 Bu sonuçla lider Bayern Münih puanını 29 yaptı ve liderliğini korudu.



6 /7 Augsburg ise 12 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı.