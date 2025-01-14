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Hatayspor'un yeni hocası belli oldu

Hatayspor'un yeni hocası belli oldu

14:5114/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da yönetim, takımı uzun yıllar Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan isme emanet etti.

Hatayspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirdi.

Bordo-beyazlı kulübün başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Murat Şahin ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu, Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Murat Şahin, uzun yıllar Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapmıştı.




Son olarak Antalyaspor'da görev yapan Murat Şahin, daha önce Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Gaziantepspor, Sivasspor ve Eyüpspor'da çalışmıştı.

Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması nedeniyle son 2 maçına sportif direktör Yılmaz Bal'ın yönetiminde çıkmıştı.

#Süper Lig
#Hatayspor
#Murat Şahin
#Sergen Yalçın

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