Hatayspor'un yeni hocası belli oldu

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu, Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.