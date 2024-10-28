Süper Lig’de ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. İki takım yıllardır büyük bir rekabet içinde olsalar da, her iki kulüpte de forma giymiş futbolcular bu rekabetin farklı bir yönünü yansıtıyor. İşte kariyerlerinde hem Beşiktaş hem de Galatasaray forması giymiş, tarihe geçen futbolcular…

1 /20 MIRSAD KOVACEVİC (Beşiktaş 1984-1986 / Galatasaray 1986-1989)



2 /20 ADRIAN ILIE (Galatasaray 1996-1998 / Beşiktaş 2003-2004)



3 /20 GEDSON FERNANDES (Galatasaray 2020-2021 / Beşiktaş 2022...)



4 /20 MILOT RASHICA (Galatasaray 2022-2023 / Beşiktaş 2023...)



5 /20 SAFFET SANCAKLI (Beşiktaş 1987-1991 / Galatasaray 1994-1995)



6 /20 OKAN BURUK (Galatasaray 1991-2001 & 2006-2008 / Beşiktaş 2004-2006)



7 /20 SERGEN YALÇIN (Beşiktaş 1990-1997 & 2002-2006 / Galatasaray 1999-2000 & 2001-2002)



8 /20 MEHMET YOZGATLI (Galatasaray 1999-2001 / Beşiktaş 2007-2008)



9 /20 BERKANT GÖKTAN (Galatasaray 2001-2004 / Beşiktaş 2004-2005)



10 /20 AYHAN AKMAN (Beşiktaş 1998-2001 / Galatasaray 2001-2012)



11 /20 EMRE AŞIK (Galatasaray 1999-2003 & 2005-2010 / Beşiktaş 2003-2005)



12 /20 BURAK YILMAZ (Beşiktaş 2006-2008 & 2018-2020 / Galatasaray 2012-2016)



13 /20 DANY NOUNKEU (Galatasaray 2012-2013 / Beşiktaş 2013-2014)



14 /20 CENK GÖNEN (Beşiktaş 2010-2016 / Galatasaray 2016-2017)



15 /20 AHMET YILDIRIM (Galatasaray 1999-2001 / Beşiktaş 2001 -2005)



16 /20 SERDAR ÖZKAN (Beşiktaş 2007-2010 / Galatasaray 2010-2011)



17 /20 MEHMET TOPAL (Galatasaray 2006-2010 / Beşiktaş 2021-2022)



18 /20 GÖKHAN ZAN (Beşiktaş 2005-2009 / Galatasaray 2009-2015)



19 /20 CANER ERKİN (Galatasaray (2009-2010 / Beşiktaş 2016-2020)

