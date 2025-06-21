Henüz yenilmediler: O ülkenin takımları Kulüpler Dünya Kupası’na damga vuruyor

FIFA 2025 Kulüpler Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar oynanıyor. 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenen turnuvaya Brezilya takımları yenilgi görmeyerek damga vurdu.
Kulüpler Dünya Kupası'nda Brezilya takımları şu ana kadar elde ettiği sonuçlarla dikkat çekerken 4 takım da henüz yenilgi yaşamadı.
Palmeiras, Flamengo, Fluminense ve Botafogo takımları henüz hiçbir maçta yenilmedi.
Botafogo ve Flamengo'nun Avrupa devlerine karşı elde ettiği galibiyetler de dikkat çekti.
Palmeiras 2 maçta da kalesini gole kapattı
2021 Libertadores Kupası galibi olarak turnuvaya katılan Palmeiras, A Grubu'ndaki ilk maçında Porto ile 0-0 berabere kalırken ikinci maçında Mısır ekibi El Ahly'yi 2-0 yendi.
Şu ana kadar topladığı 4 puanla grubun zirvesinde bulunan Abel Ferreira'nın ekibi henüz kalesinde gol görmedi. Palmeiras'ın gruptaki son rakibi Lionel Messi'nin takımı Inter Miami olacak.
Botafogo'dan PSG'ye soğuk duş
2024 Libertadores Kupası'nda yaşadığı zaferle Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösteren Botafogo, B Grubu'nda ikide iki yaptı. İlk maçta ABD ekibi Seattle Sounders'ı 2-1 mağlup eden Brezilya ekibi ikinci maçında ise Paris Saint
PSG'yi Igor Jesus'un tek golüyle mağlup eden Botafogo, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu karşısında 3 puanın sahibi oldu. 6 puanla grubunun zirvesinde bulunan siyah-beyazlılar, son hafta maçında bir başka Avrupa devi Atletico Madrid ile karşılaşacak.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles, Botafogo'da dikkat çeken isimlerden.
Flamengo, Chelsea'yi yıktı
D Grubu'nda mücadele eden Flamengo da turnuvadaki iki maçından galibiyetle ayrıldı. 2022 Libertadores Kupası şampiyonu, Kulüpler Dünya Kupası'na 2-0'lık ES Tunis galibiyetiyle başladı.
İkinci maçında İngiliz devi Chelsea ile karşılaşan kırmızı-siyahlılar, son UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonunu 3-1 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı. Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, futbolculuğunda bir sezon formasını giydiği Chelsea karşısında galibiyet zaferi yaşadı. Öte yandan bir başka eski Chelsea yıldızı Jorginho da Flamengo formasıyla turnuvada top koşturuyor.
Fluminense, Dortmund'a fırsat vermedi
Turnuvaya 2023 Libertadores Kupası şampiyonluğuyla katılan Fluminense şu ana kadar yalnızca bir maç oynadı. Brezilya ekibi, Alman devi Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı. Kalan maçlarında Güney Kore takımı Ulsan Hora ve Güney Afrika ekibi Mamel Sundow ile karşılaşacak Fluminense, grubun favorilerinden.
Fluminense kadrosunda bulundurduğu iki emektar futbolcuyla da dikkat çekiyor. 44 yaşındaki kaleci Fabio ve 40 yaşındaki Thiago Silva takımlarının başarısı için ter döküyor. Turnuvadaki en yaşlı isim konumundaki kaleci Fabio, Dortmund maçındaki performansıyla beğeni toplamıştı.