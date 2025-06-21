Henüz yenilmediler: O ülkenin takımları Kulüpler Dünya Kupası’na damga vuruyor

İkinci maçında İngiliz devi Chelsea ile karşılaşan kırmızı-siyahlılar, son UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonunu 3-1 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı. Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, futbolculuğunda bir sezon formasını giydiği Chelsea karşısında galibiyet zaferi yaşadı. Öte yandan bir başka eski Chelsea yıldızı Jorginho da Flamengo formasıyla turnuvada top koşturuyor.



