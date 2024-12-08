Herkes Nikolic'in yediği golü konuşuyor

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar da sosyal medya hesabından Nikolic'le ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çakar, "Sivasspor kalecisi Nikolic tarih yazıyor. Başta ben olmak üzere herkesin kafalarında soru işaretleri yaratan müthiş bir performans" ifadelerini kullandı.