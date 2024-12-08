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Herkes Nikolic'in yediği golü konuşuyor

Herkes Nikolic'in yediği golü konuşuyor

17:058/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Sivasspor kalecisi Nikolic, Galatasaray maçında yediği golle gündem oldu. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar da Sırp eldiven hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray, Sivasspor deplasmanında 15. dakikada 10 kişi kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncusu Metehan Baltacı, bariz gol şansını eliyle engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Sivasspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında 25. dakikada Garry Rodrigues ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray, Sivasspor karşısında eşitliği 36. dakikada Yunus Akgün ile sağladı. 

Yunus Akgün'ün golünde Sivasspor kalecisi Djordje Nikolic, büyük bir hataya imza attı.

Sırp eldiven üzerine gelen şutta topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

27 yaşındaki file bekçisi, 45+5. dakikada da ceza sahası içerisinde Osimhen'i düşürerek penaltıya sebebiyet verdi.

Victor Osimhen, kazanılan penaltıda Nikolic'i mağlup ederek sarı-kırmızılı takımın ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasını sağladı.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar da sosyal medya hesabından Nikolic'le ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çakar, "Sivasspor kalecisi Nikolic tarih yazıyor. Başta ben olmak üzere herkesin kafalarında soru işaretleri yaratan müthiş bir performans" ifadelerini kullandı.

Nikolic ikinci yarıya çıkmadı. Kulağında yaşadığı problem nedeniyle hastaneye götürülen Sırp kaleci, yerini Ali Şaşal Vural'a bıraktı.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Sivasspor

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