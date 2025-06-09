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Herkesi şoke etti: Yıldız futbolcu milli takımı bırakacağını açıkladı

Herkesi şoke etti: Yıldız futbolcu milli takımı bırakacağını açıkladı

10:089/06/2025, понедельник
G: 9/06/2025, понедельник
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi’nde dün akşam kupa sahibini buldu. Portekiz İspanya’yı penaltı atışlarında mağlup ederek kupayı kaldırdı. Maçın ardından yıldız futbolcu milli takımı bırakacağını açıkladı. İşte detaylar.

İspanyol forvet Alvaro Morata, UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e kaybedilen finalin ardından açıklamalarda bulundu.


Morata, "Tüm takım arkadaşlarım için üzgünüm. Çok çalıştık ama olmadı, futbol böyle bir şey." dedi.


Mücadelenin uzatma dakikalarında oyuna giren yıldız golcü, kaçırdığı penaltıyla ilgili, "Penaltıyı iyi kullanamadım, daha iyi atabilirdim. Şimdi eve üzgün bir şekilde dönmek zorundayım." ifadelerini kullandı.


"GERİ DÖNMEYEBİLİRİM"


32 yaşındaki Morata, daha sonra yaptığı açıklamada ise tribünde çocuklarının da olması nedeniyle çok üzüldüğünü söyledi ve, "Ağlamak istedim ama ağlamadım." sözlerini sarf etti.


Morata, ayrıca "Şu anda sadece bu maçta yaşananları düşünebiliyorum ancak eylül ayında milli takıma geri dönmeyebilirim!" diye konuştu.


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