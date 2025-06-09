Herkesi şoke etti: Yıldız futbolcu milli takımı bırakacağını açıkladı

"GERİ DÖNMEYEBİLİRİM"





32 yaşındaki Morata, daha sonra yaptığı açıklamada ise tribünde çocuklarının da olması nedeniyle çok üzüldüğünü söyledi ve, "Ağlamak istedim ama ağlamadım." sözlerini sarf etti.



