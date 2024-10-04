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Hollandalı eski yıldızdan dikkat çeken sözler: ‘Türk takımlarının vizyonu yok’

Hollandalı eski yıldızdan dikkat çeken sözler: ‘Türk takımlarının vizyonu yok’

14:464/10/2024, Cuma
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Temsilcimiz Fenerbahçe dün akşam Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından eski Hollandalı yıldızlar Rafael van der Vaart ve Khalid Boulahrouz’dan Türk takımlarını dikkat çeken sözlerle yorumladı. Detaylar haberimizde.

Hollandalı eski futbolcular Rafael van der Vaart ve Khalid Boulahrouz, Twente - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. Boulahrouz, Türk futbolu için de çarpıcı sözler sarf etti.


Ziggo Sport'a konuşan ikiliden Rafael van der Vaart, 1-1 sona eren Twente - Fenerbahçe karşılaşması için, "Twente için sonuç büyük bir hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı.


Hollandalı futbol insanı ayrıca, "Twente'nin ilk dakikadan itibaren inanılmaz iyi oynadığını ve bu nedenle 1-1'in onlar için yetersiz bir sonuç olduğunu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.


Rafael van der Vaar'ın Twente ile ilgili yorumlarına katılan Khalid Boulahrouz da, "Twente'nin yakaladığı şanslara bakarsanız, daha fazlası olabilir gibi görünüyordu. 1-1 yeterli bir sonuç değil." dedi.


Twente'nin iyi bir maç oynadığını ve Hollanda futboluna iyi bir şekilde hizmet ettiğini söyleyen Vaart, "Harika oynayan birkaç oyuncuyla bunu gerçekten çok iyi yapılar. Sem Steijn'in topla çok iyi oynadığını düşünüyorum. Normalde daha çok golcüdür ama bu maçta topla çok iyiydi. Top sahanın neresindeyse Steijn de oradaydı. Gerçekten harika bir maç oynadı." sözlerini kullandı.


Boulahrouz, bu sözlerin ardından Türk futboluyla ilgili çarpıcı açıklamaların altına imza attı. Boulahrouz, "Türk takımlarının pek aşığı değilim! Hollanda kulüplerinin Türkiye'nin en iyi kulüplerinden korkmasına gerek olmadığına inanıyorum! 

Genelde Avrupa'da başarısız olmuş büyük futbolcuları transfer ederler. Ve bir de büyük bir ismi olan teknik direktör alırlar. Her yıl bir şeyleri değiştirirler. Sürekli farklı oyuncular, farklı teknik direktörler... 

 Kesinlikle bir vizyonları yok. Bu davranışlardan pek hoşlanmıyorum. Bu tür kulüplere karşı kazanabileceğiniz bir şeyler kesinlikle var." diye konuştu.

#Rafael van der Vaart
#Khalid Boulahrouz
#Twente
#Fenerbahçe

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