Hull City Premier Lig’e yükseldi, paraya boğuldu: İşte kazandıkları dev rakam…

İngiltere'de futbol tarihinin en pahalı maçı olarak bilinen dev play-off finalinde, ünlü Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp Middlesbrough ile kozlarını paylaştı. Wembley Stadyumu'nda oynanan nefes kesen mücadeleyi 1-0 kazanarak 9 yıllık hasrete son veren ve Premier Lig'e yükselen takım, adeta tarihin en büyük para ödülünün sahibi oldu.

1 /6 İngiltere Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı play-off final maçında, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 yenen Hull City, Premier Lig'e yükseldi.

2 /6 9 yıllık aranın ardından Premier Lig'e dönen Hull City, bu zaferle birlikte kasasını doldurdu. Peki Hull City, Premier Lig'e yükselerek ne kadarlık bir ödülün sahibi oldu?



Play-off finalini kazanan Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı olarak minimum 215 milyon sterlinlik bir ödülün sahibi oldu.



4 /6 Hull, dört sezon boyunca 6,7 ​​milyar sterlin değerindeki yerel televizyon yayın haklarından da pay alacak.



5 /6 Wembley'de kazanan takımlar ayrıca merkezi ticari ücretler, tesis ücretleri ve başarı ödemeleri de alacaklar.

