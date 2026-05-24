Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hull City Premier Lig’e yükseldi, paraya boğuldu: İşte kazandıkları dev rakam…

Hull City Premier Lig’e yükseldi, paraya boğuldu: İşte kazandıkları dev rakam…

08:1224/05/2026, Pazar
G: 24/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

İngiltere'de futbol tarihinin en pahalı maçı olarak bilinen dev play-off finalinde, ünlü Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp Middlesbrough ile kozlarını paylaştı. Wembley Stadyumu'nda oynanan nefes kesen mücadeleyi 1-0 kazanarak 9 yıllık hasrete son veren ve Premier Lig'e yükselen takım, adeta tarihin en büyük para ödülünün sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı play-off final maçında, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 yenen Hull City, Premier Lig'e yükseldi.

9 yıllık aranın ardından Premier Lig'e dönen Hull City, bu zaferle birlikte kasasını doldurdu. Peki Hull City, Premier Lig'e yükselerek ne kadarlık bir ödülün sahibi oldu?


HULL CİTY PREMİER LİG'E YÜKSELEREK NE KADAR KAZANDI?


Play-off finalini kazanan Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı olarak minimum 215 milyon sterlinlik bir ödülün sahibi oldu.


Hull, dört sezon boyunca 6,7 ​​milyar sterlin değerindeki yerel televizyon yayın haklarından da pay alacak.


Wembley'de kazanan takımlar ayrıca merkezi ticari ücretler, tesis ücretleri ve başarı ödemeleri de alacaklar.


Son 21 yılda play-off finali kazanan takımların aldıkları ödüller:

 

2026 – 215 milyon sterlin

2025 – 200 milyon sterlin

2024 – 140 milyon sterlin

2023 – 170 milyon sterlin

2022 – 170 milyon sterlin

2021 – 178 milyon sterlin

2020 – 135 milyon sterlin

2019 – 170 milyon sterlin

2018 – 160 milyon sterlin

2017 – 170 milyon sterlin

2016 – 170 milyon sterlin

2015 – 120 milyon sterlin

2014 – 80 milyon sterlin

2013 – 120 milyon sterlin

2012 – 90 milyon sterlin

2011 – 90 milyon sterlin

2010 – 90 milyon sterlin

2009 – 60 milyon sterlin

2008 – 60 milyon sterlin

2007 – 60 milyon sterlin

2006 – 40 milyon sterlin

2005 – 31 milyon sterlin




#Hull City
#Premier Lig
#İngiltere Championship
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ilçelere var? 500 TOKİ sosyal konutları nerede yapılacak? İl il, ilçe ilçe liste