Hull City Premier Lig’e yükseldi, paraya boğuldu: İşte kazandıkları dev rakam…

İngiltere'de futbol tarihinin en pahalı maçı olarak bilinen dev play-off finalinde, ünlü Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp Middlesbrough ile kozlarını paylaştı. Wembley Stadyumu'nda oynanan nefes kesen mücadeleyi 1-0 kazanarak 9 yıllık hasrete son veren ve Premier Lig'e yükselen takım, adeta tarihin en büyük para ödülünün sahibi oldu.
9 yıllık aranın ardından Premier Lig'e dönen Hull City, bu zaferle birlikte kasasını doldurdu. Peki Hull City, Premier Lig'e yükselerek ne kadarlık bir ödülün sahibi oldu?
HULL CİTY PREMİER LİG'E YÜKSELEREK NE KADAR KAZANDI?
Play-off finalini kazanan Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı olarak minimum 215 milyon sterlinlik bir ödülün sahibi oldu.
Hull, dört sezon boyunca 6,7 milyar sterlin değerindeki yerel televizyon yayın haklarından da pay alacak.
Wembley'de kazanan takımlar ayrıca merkezi ticari ücretler, tesis ücretleri ve başarı ödemeleri de alacaklar.
Son 21 yılda play-off finali kazanan takımların aldıkları ödüller:
2026 – 215 milyon sterlin
2025 – 200 milyon sterlin
2024 – 140 milyon sterlin
2023 – 170 milyon sterlin
2022 – 170 milyon sterlin
2021 – 178 milyon sterlin
2020 – 135 milyon sterlin
2019 – 170 milyon sterlin
2018 – 160 milyon sterlin
2017 – 170 milyon sterlin
2016 – 170 milyon sterlin
2015 – 120 milyon sterlin
2014 – 80 milyon sterlin
2013 – 120 milyon sterlin
2012 – 90 milyon sterlin
2011 – 90 milyon sterlin
2010 – 90 milyon sterlin
2009 – 60 milyon sterlin
2008 – 60 milyon sterlin
2007 – 60 milyon sterlin
2006 – 40 milyon sterlin
2005 – 31 milyon sterlin