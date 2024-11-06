İlk 11'e dönüyor! Galatasaray'ın Tottenham maçı muhtemel 11'i belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında evinde Tottenham'la karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi 7 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek üst sıralarda kalmayı hedefliyor. Öte yandan Okan Buruk, Tottenham karşısında sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Aslan'da yıldız isim yeniden 11'e dönüyor. İşte Galatasaray - Tottenham maçı muhtemel 11'leri...
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta İngiliz takımı Tottenham ile karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılılar, 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Tottenham ise 3 galibiyetle 2. sırada bulunuyor.
Galatasaray, Tottenham karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 322. maçına çıkacak.
Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 115 galibiyet, 121 kez mağlubiyet ve 85 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 438 gol atarken, kalesinde 482 gol gördü.
Bireysel çalışmalarını sürdüren Senegalli sol bek Ismail Jakobs kadroda olmayacak.
Muslera 11'e dönüyor
Galatasaray'da Kaptan Fernando Muslera, Tottenham maçıyla kalesine geçecek. Muslera, bu sezon Young Boys ile oynanan rövanş müsabakasında gördüğü kırmızı karttan dolayı 3 maç men cezası almıştı.
Uruguaylı eldiven, bu cezasından dolayı PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarında oynayamadı.
İşte kritik mücadelenin muhtemel 11'leri...
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen.
Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Bergvall, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Werner.