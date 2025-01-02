Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İlkay Gündoğan’dan sürpriz karar: Yeni adresi çok konuşulacak!

İlkay Gündoğan’dan sürpriz karar: Yeni adresi çok konuşulacak!

11:352/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kariyerini İngiltere Premier Lig devi Manchester City’de sürdüren İlkay Gündoğan hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Türk asıllı Alman oyuncunun bir sonraki rotası belli oldu. Yıldız futbolcunun akıbeti önümüzdeki haftalarda yapılacak görüşmelerle belli olacak. Detaylar haberimizde.

Yaz transfer döneminde Barcelona'dan Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.


Fichajes'te yer alan habere göre; Türk asıllı Alman futbolcu, Manchester City'den ayrılıp Suudi Arabistan'ın yolunu tutmayı düşünüyor.


Tecrübeli orta saha ,oyuncusunun son aylarda dünya çapında birçok ünlü futbolcuyu cezbeden Suudi Arabistan futboluna geçiş yapmayı değerlendirdiği öğrenildi.

Hangi takımın 34 yaşındaki ismi kadrosuna katacağı henüz netleşmiş olmasa da oyun görüşü, liderlik yeteneği ve saha içi - dışı tecrübesi sayesinde herhangi bir Suudi kulübü için lüks bir takviye olacağı söylendi.


Yetenekli futbolcunun geleceği, önümüzdeki haftalarda yapılacak görüşmelere bağlı olacak.


Pep Guardiola önderliğinde bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan İlkay, 2 gol attı ve 1 de asist yaptı.


#İlkay Gündoğan
#Premier Lig
#Manchester City
#Suudi Arabistan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK enflasyon verileriyle yeni kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı ev ve iş yeri kira zammı ne kadar?