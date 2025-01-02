İlkay Gündoğan’dan sürpriz karar: Yeni adresi çok konuşulacak!

Kariyerini İngiltere Premier Lig devi Manchester City’de sürdüren İlkay Gündoğan hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Türk asıllı Alman oyuncunun bir sonraki rotası belli oldu. Yıldız futbolcunun akıbeti önümüzdeki haftalarda yapılacak görüşmelerle belli olacak. Detaylar haberimizde.
Yaz transfer döneminde Barcelona'dan Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fichajes'te yer alan habere göre; Türk asıllı Alman futbolcu, Manchester City'den ayrılıp Suudi Arabistan'ın yolunu tutmayı düşünüyor.
Tecrübeli orta saha ,oyuncusunun son aylarda dünya çapında birçok ünlü futbolcuyu cezbeden Suudi Arabistan futboluna geçiş yapmayı değerlendirdiği öğrenildi.
Hangi takımın 34 yaşındaki ismi kadrosuna katacağı henüz netleşmiş olmasa da oyun görüşü, liderlik yeteneği ve saha içi - dışı tecrübesi sayesinde herhangi bir Suudi kulübü için lüks bir takviye olacağı söylendi.
Yetenekli futbolcunun geleceği, önümüzdeki haftalarda yapılacak görüşmelere bağlı olacak.
Pep Guardiola önderliğinde bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan İlkay, 2 gol attı ve 1 de asist yaptı.