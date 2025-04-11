Immobile Beşiktaşlıları kızdırdı

Sosyal medya fenomeni Mo Ali'nin yayınına katılan Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, söz konusu içerikte siyah-beyazlı formayı tercih etmemesi nedeniyle eleştiri aldı.
Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilen ve ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Ciro Immobile, son yaptığı hareketle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.
Sosyal medya fenomeni Mo Ali'nin yayınına katılan 35 yaşındaki golcünün, Beşiktaş forması yerine İtalya Milli Takım forması giydiği görüldü.
Mo Ali'nin yayınına katılan futbolcuların, söz konusu içeriklerde kulüp formalarını tercih ettiği biliniyor.
Ciro Imobile'nin Beşiktaş formasını giymemesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.
İtalyan yıldızın tercihiyle ilgili, "Beşiktaş forması giymeye utanmış" şeklinde yorumlar yapıldı.