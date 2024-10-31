Immobile'den Galatasaray isyanı: İlk kez böyle bir maç oynadım

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Galatasaray’ın sert oyununa isyan etti. Daha önce böyle bir maç oynamadığını belirten yıldız futbolcu, dikkat çeken ifadeler kullandı
Beşiktaş’ın golcüsü Ciro Immobile, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu.
Profesyonel lig kariyerinde 90 dakika sahada kaldığı 218 maç arasında hem şut çekemediği hem de rakip ceza sahasında topla buluşamadığı 2. karşılaşmayı Galatasaray derbisinde oynayan İtalyan yıldız, rakibin sert futboluna tepki gösterdi.
11 yıl önceki Juventus maçından sonra ilk kez bu kadar etkisiz kalan Immobile, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Futbol yaşamımda ilk kez böylesine faullü maç oynadım. Oyunu domine ettik. Fırsatlar oluşturduk. Futbol adına tüm gücümüzü ortaya koyduk. Rakip çaresiz kaldı ve bizi tekmelerle durdurabildi" dedi.
Derbideki performansı eleştirilen Semih Kılıçsoy hakkında da konuşan Immboile, "İlk yarıda önemli fırsatlar oluşturdu. Takım için oynayan ve savaşan özelliğe sahip. Görevini fazlasıyla yaptı. İlk yarıda yakaladığı pozisyon gol olabilirdi" ifadelerini kullandı.