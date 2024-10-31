Immobile'den Galatasaray isyanı: İlk kez böyle bir maç oynadım

11 yıl önceki Juventus maçından sonra ilk kez bu kadar etkisiz kalan Immobile, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Futbol yaşamımda ilk kez böylesine faullü maç oynadım. Oyunu domine ettik. Fırsatlar oluşturduk. Futbol adına tüm gücümüzü ortaya koyduk. Rakip çaresiz kaldı ve bizi tekmelerle durdurabildi" dedi.