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Spor

İmza an meselesi: İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

17:18 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 17:45 - 12/07/2024 Cuma
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de tecrübeli stoper Serdar Aziz, kamptan ayrılmıştı. Transfer görüşmeleri yapması için izin verilen deneyimli futbolcunun yeni takımı netleşti.

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Serdar Aziz'in 5.5 yıllık Fenerahçe serüveni sona eriyor.









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Sarı-lacivertliler, 1 yıl daha sözleşmesi olan deneyimli stoperi yeni sezon planları arasından çıkardı ve oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verdi.




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Fenerbahçe'nin Avusturya kampından ayrılan Serdar Aziz'in yeni takımı da şekilleniyor.



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33 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz gün Çaykur Rizespor iddiaları ortaya atılmıştı.


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Fanatik'in haberine göre Başakşehir, Serdar Aziz için devreye girdi ve tecrübeli stoperin transferini açıklamaya hazırlanıyor.



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Bursaspor altyapısında yetişen Serdar Aziz, 2016-17 sezonu başında Galatasaray'a 4.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

#Serdar Aziz
#Fenerbahçe
#Başakşehir
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