İmza an meselesi: İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de tecrübeli stoper Serdar Aziz, kamptan ayrılmıştı. Transfer görüşmeleri yapması için izin verilen deneyimli futbolcunun yeni takımı netleşti.
Serdar Aziz'in 5.5 yıllık Fenerahçe serüveni sona eriyor.
Sarı-lacivertliler, 1 yıl daha sözleşmesi olan deneyimli stoperi yeni sezon planları arasından çıkardı ve oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verdi.
Fenerbahçe'nin Avusturya kampından ayrılan Serdar Aziz'in yeni takımı da şekilleniyor.
33 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz gün Çaykur Rizespor iddiaları ortaya atılmıştı.
Fanatik'in haberine göre Başakşehir, Serdar Aziz için devreye girdi ve tecrübeli stoperin transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Bursaspor altyapısında yetişen Serdar Aziz, 2016-17 sezonu başında Galatasaray'a 4.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.