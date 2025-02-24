İngilizler duyurdu! Altay Bayındır geri dönüyor

2019 yılında 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olan Altay, burada birinci kaleci olarak kendini kanıtladı. Sarı-lacivertli forma altında gösterdiği istikrarlı performansla taraftarların sevgisini kazandı ve 2023 yılına kadar Fenerbahçe kalesini korudu.