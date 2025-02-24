İngilizler duyurdu! Altay Bayındır geri dönüyor

Manchester United forması giyen milli yıldız Altay Bayındır, bu sezona gösterdiği performans ile damga vurmuştu. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki file bekçisi için geri dönüş tarihi verildi. İşte detaylar.
Manchester United forması giyen milli eldiven Altay Bayındır, Şubat ayının ilk günlerinde yaşadığı sakatlıkla formasından uzak kalmıştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; deneyimli oyuncu, bu haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacak.
Öte yandan Ruben Amorim'in şans vermesi halinde 26 Şubat Çarşamba günü oynanacak Ipswich Town maçında da yer alma ihtimali bulunuyor. Manchester United formasıyla bu sezon 6 resmi maçta sahne alan Altay Bayındır, 570 dakika süre aldı.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
Altay Bayındır, 14 Nisan 1998 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesinde doğmuş Türk millî futbolcudur. Kaleci pozisyonunda oynayan Bayındır, futbola Bursaspor altyapısında başladı. Daha sonra Arabayatağıspor ve Bursa Yolspor gibi amatör kulüplerde forma giydikten sonra 2013 yılında Ankaragücü’ne transfer oldu. Ankaragücü’nde gösterdiği performansla dikkat çeken genç kaleci, 2018-2019 sezonunda Süper Lig’de ilk maçına çıktı ve hızla adını duyurdu.
2019 yılında 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olan Altay, burada birinci kaleci olarak kendini kanıtladı. Sarı-lacivertli forma altında gösterdiği istikrarlı performansla taraftarların sevgisini kazandı ve 2023 yılına kadar Fenerbahçe kalesini korudu.
1 Eylül 2023’te ise Premier League ekiplerinden Manchester United’a 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Manchester United’da şu anda kariyerine devam eden Bayındır, aynı zamanda Türkiye A Millî Futbol Takımı’nın da önemli isimlerinden biridir.
1,98 metre boyuyla fiziksel avantajını iyi kullanan Altay, refleksleri, çevikliği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınır. Genç yaşına rağmen sergilediği olgun oyun tarzı ve liderlik özellikleriyle Türk futbolunun geleceği olarak görülen yetenekli bir kalecidir. Manchester United’daki sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam etmektedir.