İtalya Kupası çeyrek final maçında Inter evinde Lazio’yu konuk etti. Inter Marko Arnautovic ve Hakan Çalhanoğlu’nun attığı gollerle maçtan galip gelerek yarı finale yükseldi. Inter - Lazio maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İtalya Kupası çeyrek finali Inter - Lazio mücadelesine sahne oldu. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeledeki ilk golü 39. dakikada Arnautovic kaydetti.
Inter bu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. 63. dakikada Asllani'nin yerine oyuna giren Hakan Çalhanoğlu, 77. dakikada penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Simone Inzaghi'nin öğrencileri karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Inter yarı finalde Milan'la karşılaşacak.
INTER - LAZİO MAÇ ÖZETİ
Inter - Lazio maç özetini izlemek için TIKLAYIN.