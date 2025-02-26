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Hakan Çalhanoğlu attı: Inter kupada yarı finale yükseldi | ÖZET

Hakan Çalhanoğlu attı: Inter kupada yarı finale yükseldi | ÖZET

10:0226/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İtalya Kupası çeyrek final maçında Inter evinde Lazio’yu konuk etti. Inter Marko Arnautovic ve Hakan Çalhanoğlu’nun attığı gollerle maçtan galip gelerek yarı finale yükseldi. Inter - Lazio maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İtalya Kupası çeyrek finali Inter - Lazio mücadelesine sahne oldu. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeledeki ilk golü 39. dakikada Arnautovic kaydetti.


Inter bu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. 63. dakikada Asllani'nin yerine oyuna giren Hakan Çalhanoğlu, 77. dakikada penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı.


Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Simone Inzaghi'nin öğrencileri karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Inter yarı finalde Milan'la karşılaşacak.


INTER - LAZİO MAÇ ÖZETİ

Inter - Lazio maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#İtalya Kupası
#Inter
#Lazio
#Hakan Çalhanoğlu

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