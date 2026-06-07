Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması geldi: Beşiktaş detayı gündem oldu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu transferini bitirdiklerini açıklamasının ardından Inter cephesinden dikkat çeken bir cevap geldi.
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin, Hakan Çalhanoğlu transferinde anlaşma sağladıklarını duyurmasının ardından Inter'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Hakan Safi yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız" ifadelerini kullandı.
Hakan Safi'nin bu sözlerinin ardından Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, milli futbolcunun geleceği hakkında konuştu.
Ausilio, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Geçen yıl Galatasaray'dan bahsedilirken biz Serie A'yı ve İtalya Kupası'nı kazandık. Eğer bu sefer de uğur getirirse belki de önümüzdeki yıl onu Beşiktaş'a öneririz. Hakan'ı takımda tutmak istiyoruz."