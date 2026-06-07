Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması geldi: Beşiktaş detayı gündem oldu

Ausilio, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:





"Geçen yıl Galatasaray'dan bahsedilirken biz Serie A'yı ve İtalya Kupası'nı kazandık. Eğer bu sefer de uğur getirirse belki de önümüzdeki yıl onu Beşiktaş'a öneririz. Hakan'ı takımda tutmak istiyoruz."