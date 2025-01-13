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İrfan Can Kahveci'nin yeni maaşı ortaya çıktı

İrfan Can Kahveci'nin yeni maaşı ortaya çıktı

13:5313/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
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Fenerbahçe ile sözleşme uzatan İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertli kulüpteki yeni maaşı belli oldu. Milli futbolcunun yıllık kazancı yaklaşık iki kat artırıldı.

Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncusu İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020/2021 sezonundan itibaren çubuklu formamızı başarı ile terleten futbol takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçe'mizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıllığına uzatmanın mutluluğu yaşayan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma ile şampiyonluklar kazanmaktan başka bir şey düşünmediğini söyledi.

Yeni kontratla beraber milli oyuncunun maaşında da iyileştirmeye gidildi.

Yapılan sözleşmeyle İrfan Can'ın alacağı yeni maaşı eski maaşının iki katına yaklaşacak seviyeye çıkarıldı.

Sabah'ın haberine göre; eski sözleşmesinde 800 bin euro kazanan İrfan Can'ın maaşı 1.5 milyon euro oldu.

İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma ile 151 maça çıkarken 30 gol, 29 asistlik performans gösterdi.

#Fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
#Süper Lig

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