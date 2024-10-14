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İsmail Yüksek, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

İsmail Yüksek, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

15:5614/10/2024, الإثنين
G: 14/10/2024, الإثنين
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat transferi sonrası ilk 11’de forma şansı bulamıyor. Avrupa’dan birçok kulübün talip olduğu milli yıldızı son olarak Kerem Aktürkoğlu’nun da forma giydiği Benfica istemişti. 25 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe’den ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu. İşte detaylar.

 Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat transferi sonrası forma süresi azalan İsmail Yüksek'in takımdan ayrılması gündemde.


Hürriyet'in haberine göre, Benfica'nın ilgilendiği milli futbolcu için Marsilya ve Atletico Madrid de devreye girdi.

Sarı-lacivertli yönetimin forma şansı azalan İsmail Yüksek'in ayrılığına sıcak baktığı, ara transfer döneminde transferine izin verebileceği iddia edildi.


Geçen sezon Atletico Madrid'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddeden Fenerbahçe'nin bu kez tekliflere olumlu yaklaşabileceği söyleniyor.


Fenerbahçe yönetimi teklifleri yeterli görmezse futbolcunun maaşında artışa giderek yeni sözleşmede imzalayabilir.

Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek, bu sezon 11 maçta forma giydi.


25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.


#İsmail Yüksek
#Fenerbahçe
#Benfica

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