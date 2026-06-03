İşte 2026 Dünya Kupası’nın kaderini belirleyecek 10 elit eldiven…

Emiliano Martinez (Arjantin)

2022 Dünya Kupası'nın Altın Eldiven sahibi olan Martinez, turnuvalarda soğukkanlılığı ve penaltı kurtarışlarıyla tanınıyor. Son dünya şampiyonu Arjantin'in en önemli kozlarından biri olacak. Penaltılardaki psikolojik üstünlüğü, kritik anlardaki devleşmesi ve karizmasıyla Arjantin'i yine sırtlamaya hazır.

Kulübü Aston Villa'da harika bir sezon geçiren ve her büyük turnuvalarda devleşen Martinez, baskı anlarındaki soğukkanlılığıyla Arjantin'in yine en büyük güvencesi olacak.



