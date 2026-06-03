İşte 2026 Dünya Kupası’nın kaderini belirleyecek 10 elit eldiven…

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, ülkelerin başarıya ulaşmasındaki en büyük güvenceleri olan kaleciler turnuvanın odak noktası haline geldi. İşte Dünya Kupası’nda
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
1998'den beri 32 takımla yapılan organizasyon, tarihte ilk kez 48 takımla gerçekleştirilecek.
Turnuva öncesinde performansları, tecrübeleri ve milli takımlarındaki rolleri dikkate alındığında öne çıkan kaleciler şunlar:
Uğurcan Çakır
Uğurcan, son yıllarda milli takımın en istikrarlı kalecisi konumunda. Refleksleri, çizgi üzerindeki kurtarışları ve büyük maç tecrübesi nedeniyle turnuvada kendini gösterecektir. Turnuva boyunca Uğurcan'ın kritik kurtarışlarıyla ön plana çıkması muhtemel olacak.
Emiliano Martinez (Arjantin)
2022 Dünya Kupası'nın Altın Eldiven sahibi olan Martinez, turnuvalarda soğukkanlılığı ve penaltı kurtarışlarıyla tanınıyor. Son dünya şampiyonu Arjantin'in en önemli kozlarından biri olacak. Penaltılardaki psikolojik üstünlüğü, kritik anlardaki devleşmesi ve karizmasıyla Arjantin'i yine sırtlamaya hazır.
Kulübü Aston Villa'da harika bir sezon geçiren ve her büyük turnuvalarda devleşen Martinez, baskı anlarındaki soğukkanlılığıyla Arjantin'in yine en büyük güvencesi olacak.
Mike Maignan (Fransa)
Hugo Lloris sonrası Fransa kalesini devralan Maignan, modern bir kaleciden beklenen her şeye sahip: ayak kalitesi, liderlik ve penaltı karşılama becerisi. Refleksleri, ayakla oyuna katkısı ve kritik kurtarışlarıyla son yılların en istikrarlı kalecileri arasında yer alıyor. Fransa'nın şampiyonluk adayları arasında gösterilmesinde önemli pay sahibi.
Milan formasıyla geriden oyun kurma becerisini ve inanılmaz kurtarış yüzdesini harmanlayan Maignan, Fransa'nın turnuva yürüyüşündeki kilit aktör olacak.
Alisson Becker (Brezilya)
Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, turnuvanın en dengeli ve güçlü kadrolarından birine sahip. Brezilya'nın kale güvenliğinin temel taşı olarak gösterilen Alisson Becker ise özellikle bire bir pozisyonlardaki başarısıyla öne çıkıyor.
Brezilya'nın yıldızlarla dolu kadrosunun arkasındaki güvence konumundaki Alisson, pozisyon alma başarısı sayesinde en zor şutlarda gollere engel oluyor.
Liverpool'un dünyaca ünlü file bekçisi Alisson, turnuvanın "en az gol yiyen" kalecisi olmaya en yakın isimlerden biri olacak.
Thibaut Courtois (Belçika)
Tecrübesi ve büyük maç performanslarıyla tanınan Courtois, Belçika'nın en önemli yıldızlarından biri olmaya devam edecek. Özellikle uzun boyu ve kurtarış yüzdesiyle fark yaratıyor.
Analizlerde ve dünya sıralamalarında listenin ilk sıralarında yer alan Courtois, inanılmaz fiziği ve çizgi reaksiyonlarıyla Belçika'nın en büyük güvencesi konumunda yer alacak.
Manuel Neuer (Almanya)
41 yaşına yaklaşmasına rağmen görev alması halinde turnuvanın en tecrübeli isimlerinden biri olacak. Modern kalecilik anlayışını değiştiren oyunculardan biri olarak görülen deneyimli kaleci, Panzerlerin turnuvada en güvendiği isimlerin başında gelecek.
Diogo Costa (Portekiz)
Son yıllarda Avrupa'nın yükselen kalecileri arasında gösterilen Costa, penaltı kurtarma becerisi ve modern kaleci özellikleriyle öne çıkıyor.
Portekiz'in güçlü jenerasyonunun önemli parçalarından biri olan Diogo Costa, Portekiz'in turnuva yürüyüşünde yapacağı kurtarışlar belirleyici olacak.
Unai Simon (İspanya)
İspanya'nın Euro 2024 şampiyonluğunda kale çizgisinde harikalar yaratan Athletic Bilbao'lu kaleci, 2026 Dünya Kupası'nın en güçlü adayları arasında yer alacak.
İspanya'nın turnuvanın en büyük favorilerinden biri olması, Simon'un kalesini gole kapama sayısını doğrudan artıracaktır. Hem çizgi refleksleri hem de Luis de la Fuente'nin sistemine uygun ayak kalitesiyle zirveye oynayacak. İspanya'nın topa sahip olma oyununda kritik bir rol üstlenecek.
Jordan Pickford (İngiltere)
İngiltere'nin son büyük turnuvalardaki değişmez kalecisi. Turnuva performansları genellikle kulüp performanslarının da üzerine çıkıyor. Pickford, kulüp performansından bağımsız olarak milli takım formasıyla her zaman bambaşka bir seviyeye çıkan, İngiltere'nin güvendiği isimlerden biri olacak.
Büyük turnuvalarda İngiltere'yi defalarca ipten alan Pickford, yine Dünya Kupası'nın en gizli favorilerinden biri olacaktır.
Gregor Kobel (İsviçre)
Ülkesinin son yıllardaki istikrarlı başarısında önemli pay sahibi olan Kobel, sürpriz yapabilecek ekiplerin başında gelen İsviçre'nin en kritik isimlerinden biri olacak.
Yann Sommer gibi bir efsanenin ardından İsviçre kalesini devralan Kobel, harika refleksleriyle turnuvanın en çok kurtarış yapan isimlerinden biri olmaya aday konumunda.