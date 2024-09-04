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Spor

İtalya Milano’da futbol terörü: 1 Inter taraftarı öldü, 1 kişi yaralandı

17:17 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:18 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

İtalya'nın Milano kentinin futbol takımı Inter'in taraftar grubundan iki kişinin silahlı ve bıçaklı kavgasında, 1 kişi ölürken 1 de kişi de yaralandı. Olay dünya basınında yer aldı. İşte detaylar.

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İtalyan ANSA ajansının haberinde, Milano'nun Cernusco sul Naviglio semtinde Inter takımının taraftar gruplarından (Ultra Interisti) tribün liderlerinden 49 yaşındaki Andrea Beretta ile 39 yaşındaki Antonio Bellocco arasında bu sabah saatlerinde yaşanan tartışmanın, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştüğü belirtildi.


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Kavga sırasında Bellocco'nun Beretta'yı silahla yaraladığı, Beretta'nın ise buna karşılık Belocco'yu boğazından bıçakladığı ifade edildi. 

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Belocco'nun aldığı bıçak yarası nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği, Beretta'nın da bacağından yaralandığı kaydedildi.

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İtalyan basınındaki diğer haberlerde, sosyal medya platformlarında ikilinin beraber göründüğü fotoğraflar olduğu ve arkadaş gibi göründükleri, buna karşın kanlı biten kavganın nedeninin henüz bilinmediği bildirildi.


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Olayda ölen Bellocco'nun, güneydeki Reggio Calabria kenti ve çevresinde faaliyet gösteren uluslararası organize suç örgütü Ndrangheta ile bağlantısı olduğu ve ocak ayında hapishanede ölen mafya elebaşı Giulio Bellocco'nun oğlu olduğu ifade edildi.


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Haberlerde, Ndrangheta'dan suç kaydı da bulunan Antonio Bellocco'nun yaklaşık bir yıl önce Inter taraftar grubunun liderliğine gelmesinin bugünkü kavgaya yol açan nedenlerden biri olabileceği aktarıldı.

#Inter
#Milano
#İtalya Serie A
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