İtalyan basını 25 milyonluk teklifi böyle duyurdu: ‘Dyabalatasaray’

Adı son haftalarda Galatasaray ile anılan Arjantinli yıldız futbolcu Paulo Dybala, İtalya basınında manşetlerde yer aldı. Yılın bomba transfer iddiasında sözleşme teklifindeki detaylar da netleşmeye başladı.
Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Arjantinli dünya yıldızı Paulo Dybala, İtalyan medyasında da manşetleri süsledi.
İtalyanların ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, "Dybalatasaray" başlığı ile yayınladığı haberde, Galatasaray'ın Paulo Dybala'ya 2027 yılına kadar toplam 25 milyon Euro'luk bir sözleşme teklif ettiğini yazdı.
La Gazzetta dello Sport'ta, Galatasaray'ın Paulo Dybala'yı transfer etmek istediğini yazdı.
PAULO DYBALA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BAŞARILARI NELER?
Paulo Bruno Exequiel Dybala, 15 Kasım 1993'te Arjantin'in Córdoba eyaletindeki Laguna Larga'da doğmuş Arjantinli profesyonel futbolcudur.
"La Joya" (Mücevher) lakabıyla tanınan Dybala, forvet arkası veya kanat oyuncusu olarak oynar. Kariyerine 2011 yılında Arjantin'in Instituto Atlético Central Córdoba takımında başladı.
PAULO DYBALA KAÇ YAŞINDA?
Paulo Dybala, 2024 yılında 31 yaşındadır.
PAULO DYABALA'NIN BAŞARILARI NELER?
Kulüp Başarıları:
Serie B Şampiyonluğu (2013-2014): Palermo ile Serie B'de şampiyon oldu.
Serie A Şampiyonlukları (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020): Juventus ile beş kez Serie A şampiyonu oldu.
Coppa Italia (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021): Juventus ile dört kez İtalya Kupası'nı kazandı.
Supercoppa Italiana (2015, 2018, 2020): Juventus ile üç kez İtalya Süper Kupası'nı kazandı.
UEFA Avrupa Ligi Finalisti (2022-2023): Roma ile UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktı.
Bireysel Başarılar:
Serie A Most Valuable Player (2019-2020): Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu seçildi.
Serie A Team of the Year (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020): Dört kez Serie A'nın yılın takımında yer aldı.
Ulusal Takım Başarıları:
Copa América (2021): Arjantin milli takımı ile Copa América şampiyonluğu yaşadı.
FIFA Dünya Kupası (2022): Arjantin ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.