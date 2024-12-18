İtalyan basını 25 milyonluk teklifi böyle duyurdu: ‘Dyabalatasaray’

PAULO DYABALA'NIN BAŞARILARI NELER?





Kulüp Başarıları:

Serie B Şampiyonluğu (2013-2014): Palermo ile Serie B'de şampiyon oldu.

Serie A Şampiyonlukları (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020): Juventus ile beş kez Serie A şampiyonu oldu.

Coppa Italia (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021): Juventus ile dört kez İtalya Kupası'nı kazandı.

Supercoppa Italiana (2015, 2018, 2020): Juventus ile üç kez İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

UEFA Avrupa Ligi Finalisti (2022-2023): Roma ile UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktı.



