İtalyan gazeteci açıkladı: Kevin de Bruyne sağlık kontrolü için yola çıktı!

Öte yandan Kevin de Bruyne'nin Napoli'ye transferinde Dries Mertens'in de etkili olduğu belirtildi. Galatasaray kariyerini noktalayan oyuncu, önceki günlerde Napoli'ye giderek vatandaşlık almıştı. Napoli efsanesi olan Mertens'in Kevin de Bruyne ile transfer görüşmelerinde fikir aldığı ve oyuncu için referans olduğu aktarıldı.