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İtalyan gazeteci açıkladı: Kevin de Bruyne sağlık kontrolü için yola çıktı!

İtalyan gazeteci açıkladı: Kevin de Bruyne sağlık kontrolü için yola çıktı!

20:3310/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Manchester City'de gösterdiği performansla efsaneleşen Kevin de Bruyne, İngiliz ekibinden ayrıldı. Belçikalı yıldız futbolcu yeni takımının sağlık kontrollerinden geçmek için yola çıktı.

Önceki aylarda Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin de Bruyne, futbol hayatına İtalya Serie A'da devam etme kararı aldı.

Belçikalı futbolcu, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmezken İtalyan ekibi Napoli'den gelen teklife 'evet' yanıtını verdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından verdiği bilgide 33 yaşındaki futbolcunun Napoli için sağlık kontrollerinden geçeceğini ve İtalyan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağını belirtti.

Öte yandan Kevin de Bruyne'nin Napoli'ye transferinde Dries Mertens'in de etkili olduğu belirtildi. Galatasaray kariyerini noktalayan oyuncu, önceki günlerde Napoli'ye giderek vatandaşlık almıştı. Napoli efsanesi olan Mertens'in Kevin de Bruyne ile transfer görüşmelerinde fikir aldığı ve oyuncu için referans olduğu aktarıldı.

Kevin de Bruyne, Manchester City'de bu sezon çıktığı 28 maçta 4 gol attı 7 de asist yaptı.

Belçikalı yıldız, önceki günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Ancak tecrübeli futbolcu, Suudi Arabistan gibi Türkiye'den gelen önerileri de kabul etmedi.

#Napoli
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