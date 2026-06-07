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İtalyanlar o haberi son dakika geçti: Paulo Maldini Fenerbahçe’nin futbol projesinden çekilme kararı aldı!

İtalyanlar o haberi son dakika geçti: Paulo Maldini Fenerbahçe’nin futbol projesinden çekilme kararı aldı!

19:437/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemi nefes kesen bir tempoda devam ederken, İtalya’dan kulisleri adeta yerinden oynatacak bir son dakika haberi yayıldı. Başkan adayı Hakan Safi'nin en büyük seçim kozu olarak lanse edilen Milan ve dünya futbolunun efsane ismi Paolo Maldini, projeden tamamen çekildiğini duyurdu.

İtalyan spor basınının en prestijli yayın organlarından Sport Mediaset'in geçtiği flaş habere göre; 

Paolo Maldini, Hakan Safi'nin çok agresif ve kendi imajına zarar verici bulduğu iletişim stratejisi nedeniyle futbol projesinden çekilme kararı aldı.


Kırmızı-siyahlıların sembol ismi, Safi'nin çeşitli oyuncularla henüz sonuçlanmamış anlaşmalar hakkında yaptığı erken ve asılsız transfer açıklamalarından hoşlanmadı ve bu rahatsızlık, İtalyan ismin tanıtım için sahneye çıkmayı reddederek etkinliği anında terk ettiği viral bir videoyla zirveye ulaştı.


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