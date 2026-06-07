İtalyanlar o haberi son dakika geçti: Paulo Maldini Fenerbahçe’nin futbol projesinden çekilme kararı aldı!

Kırmızı-siyahlıların sembol ismi, Safi'nin çeşitli oyuncularla henüz sonuçlanmamış anlaşmalar hakkında yaptığı erken ve asılsız transfer açıklamalarından hoşlanmadı ve bu rahatsızlık, İtalyan ismin tanıtım için sahneye çıkmayı reddederek etkinliği anında terk ettiği viral bir videoyla zirveye ulaştı.



