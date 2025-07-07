Jhon Duran'ın maliyeti ortaya çıktı

Jhon Duran transferinin Fenerbahçe'ye maliyeti de belli oldu. Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Kolombiyalı futbolcu için Al-Nassr'a 15 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Genç golcünün maaşının ise Al-Nassr tarafından karşılanacağı aktarıldı.