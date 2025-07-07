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Jhon Duran'ın maliyeti ortaya çıktı

Jhon Duran'ın maliyeti ortaya çıktı

10:157/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
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Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralık olarak transfer etti. Genç golcünün sarı-lacivertli kulübe maliyeti belli oldu.

Fenerbahçe, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Jhon Duran transferinin Fenerbahçe'ye maliyeti de belli oldu. Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Kolombiyalı futbolcu için Al-Nassr'a 15 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Genç golcünün maaşının ise Al-Nassr tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Öte yandan Jhon Duran'ın transferine ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı.


Manchester United'ın, Duran için son anda devreye girdiği bildirildi. Buna karşın golcü oyuncunun İngiliz devinin astronomik teklifine ret yanıtı verdiği kaydedildi.



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