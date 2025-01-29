Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüp de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor.

1 /7 Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyordu.

2 /7 Kadrosunu güçlendiren sarı lacivertli takımda, flaş bir ayrılık yaşanmak üzere.

3 /7 Fenerbahçe'de Osayi Samuel defteri kapanıyor.

4 /7 Jose Mourinho Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in biletini kesti Sarı lacivertli takımda, Nijeryalı oyuncuya veda edilecek.

5 /7 NTV'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalama girişimlerine olumlu yanıt vermeyen Osayi Samuel, takımdan gönderilecek.

6 /7 Osayi Samuel'in bonservisi ile takımdan ayrılması bekleniyor.