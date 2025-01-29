Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüp de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor.
Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyordu.
Kadrosunu güçlendiren sarı lacivertli takımda, flaş bir ayrılık yaşanmak üzere.
Fenerbahçe'de Osayi Samuel defteri kapanıyor.
Jose Mourinho Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in biletini kesti
Sarı lacivertli takımda, Nijeryalı oyuncuya veda edilecek.
NTV'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalama girişimlerine olumlu yanıt vermeyen Osayi Samuel, takımdan gönderilecek.
Osayi Samuel'in bonservisi ile takımdan ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe, Osayi'nin Süper Lig'in ikinci yarısı için verilecek listeye adını yazdırmayacak.