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Jose Mourinho Fenerbahçeli yıldızın biletini kesti: Sözleşme uzatmadı lisansı çıkartılmayacak

Jose Mourinho Fenerbahçeli yıldızın biletini kesti: Sözleşme uzatmadı lisansı çıkartılmayacak

Haber Merkezi
16:4329/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüp de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyordu.

Kadrosunu güçlendiren sarı lacivertli takımda, flaş bir ayrılık yaşanmak üzere.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel defteri kapanıyor.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in biletini kesti

Sarı lacivertli takımda, Nijeryalı oyuncuya veda edilecek.

NTV'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalama girişimlerine olumlu yanıt vermeyen Osayi Samuel, takımdan gönderilecek.

Osayi Samuel'in bonservisi ile takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe, Osayi'nin Süper Lig'in ikinci yarısı için verilecek listeye adını yazdırmayacak.

#Fenerbahçe
#Osayi Samuel
#Mourinho

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