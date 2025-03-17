Jose Mourinho futbolcusunu illegallikle suçladı

Allan Saint Maximin'in fit durumda olmadığını aktaran Mourinho, “Maximin'in son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı olmadı. Onun çalıştığı insanlar illegal olarak datayları sizlerle paylaştı. 10 Mart'ta Rangers ile oynadığımız maçta taktiksel bir antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Oyunculara nasıl pozisyon almasını gerektiğini gösterdiğimiz bir antrenmandı. Antrenmanda en çok yükü olan kişi bendim. Maximin bireysel çalışma yaptı. O datalara sahip olması normal. Bunu paylaşmaları manipülasyon. Kendisi oynayacak fitlikte değil. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı şekilde oynamadığınızda oynamak için hazır olmuyorsunuz” diyerek sözlerini noktaladı.