Jose Mourinho futbolcusunu illegallikle suçladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçının ardından çıktığı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın futbolcusu hakkında söyledikleri gecenin gündemini oluşturdu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu.
Portekizli teknik adam, son zamanlarda aralarında sorun olduğu belirtilen Maximin hakkındaki sorulara cevap verdi.
Allan Saint Maximin'in fit durumda olmadığını aktaran Mourinho, “Maximin'in son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı olmadı. Onun çalıştığı insanlar illegal olarak datayları sizlerle paylaştı. 10 Mart'ta Rangers ile oynadığımız maçta taktiksel bir antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Oyunculara nasıl pozisyon almasını gerektiğini gösterdiğimiz bir antrenmandı. Antrenmanda en çok yükü olan kişi bendim. Maximin bireysel çalışma yaptı. O datalara sahip olması normal. Bunu paylaşmaları manipülasyon. Kendisi oynayacak fitlikte değil. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı şekilde oynamadığınızda oynamak için hazır olmuyorsunuz” diyerek sözlerini noktaladı.
Maximin hatırlanacağı üzere Rangers maçı öncesinde sosyal medya hesaplarından kendine ait olduğunu belirttiği verileri paylaşmış ve Mourinho'nun kendisi hakkında haksızlık yaptığını iddia etmişti.
Sezon başında Suudi Arabistan'dan kiralık olarak getirilen Maximin, beklentileri karşılayamamış ve sonrasında ise Mourinho ile sorunlar yaşamaya başlamıştı.