Jose Mourinho gönlündeki rakibi açıkladı

"Olympiakos seyahat açısından daha az yorucu olur"





Bir basın mensubunun "Son 16 turunda kimi istersiniz?" sorusuna da cevap veren sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, "Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil eden tek kulüp olduğumuz için gururluyuz. Olympiakos seyahat açısından daha az yorucu olur. Belki bu yüzden Olympiakos diyebilirim. Ancak İskoçya’ya gitmemiz gerekirse de gideriz. Harika bir stadyum ve atmosfer var orada. Fred bizim için önemli bir eksik. Şimdi önümüzdeki lig maçını ve kupa maçını düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.