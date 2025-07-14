Jose Mourinho istedi: Fenerbahçe dünyaca ünlü 2 yıldızın transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hız devam ediyor. Sarı lacivertli takım arka arkaya transferleri açıklarken, Jose Mourinho'nun isteği üzerine dünyaca ünlü 2 yıldızın transferi için görüşmelere başladı.
Fenerbahçe yönetimi, Portekiz kampına bütün transferleri yetiştirmek için gaza bastı.
Jhon Duran, Brown ve Tarık Çetin'i kadrosuna katan sarı lacivertliler, bu hafta içerisinde 2 yıldızın transferini daha bitirmek istiyor.
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun isteği üzerine dünyaca ünlü 2 yıldızın transferi için görüşmelere başladı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Bailey'yi transfer etmek istiyor.
Sarı lacivertliler, hem İngiliz kulübüyle hem de oyuncuyla görüşmelere başladı.
Ayrıca Fenerbahçe, Yves Bissouma için de Tottenham ile görüşme halinde.
Fenerbahçe'nin görevlendirdiği bir menajer, bu iki transferi bu hafta içerisinde bitirmek için İngiltere'de görüşmelerini sürdürüyor.