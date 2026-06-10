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Jose Mourinho, Real Madrid'e imza atmadan o dünya starının üstünü çizdi! Galatasaray'a piyango vurdu...

Jose Mourinho, Real Madrid'e imza atmadan o dünya starının üstünü çizdi! Galatasaray'a piyango vurdu...

08:2810/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dünya futbolunun merkezi İspanya'da, Real Madrid'in gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul'un ardından taşlar yerinden oynadı. Mevcut başkan Florentino Perez, rakibi Enrique Riquelme karşısında tarihi bir zafer kazanarak 2030 yılına kadar koltuğunu güvenceye aldı. Ancak İspanya'da asıl deprem, Perez'in efsane teknik adam Jose Mourinho'yu yeniden takımın başına getirme kararıyla patlak verdi. Portekizli hoca, imza atmadan Real Madrid'deki dev temizlik listesini yönetime sundu.

Real Madrid'de olağanüstü genel kurul kararı alan mevcut başkan Florentino Perez, Enrique Riquelme ile girdiği başkanlık seçimini kazandı ve 2030 yılına kadar görevde kalmayı garantiledi. 

Perez'in ilk icraati Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu geri getirmek olacak. Mourinho'nun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.


63 yaşındaki çalıştırıcı, imza atmadan takımdan gitmesini istediği isimleri belirledi.

Sport'un haberine göre Jose Mourinho, Rodrygo, Ceballos, Asencio, Fran Garcia ve Mastantuono'nun takımdan gönderilmesini istedi. 


Portekizli teknik direktör ayrıca Galatasaray ile anılan Eduardo Camavinga'nın da takımdan gönderilmesi için ismini verdi.


Mourinho ayrıca Bernardo Silva ve Mateus Fernandez'in takıma kazandırılmasını Perez'den talep etti.


Florentino Perez'in bu yaz transferde geçmiş yıllara göre daha fazla para harcaması bekleniyor.


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