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Jose Mourinho yayıncı kuruluşla tartıştı: Puan kaybı sebebini açıkladı

Jose Mourinho yayıncı kuruluşla tartıştı: Puan kaybı sebebini açıkladı

21:2820/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor beraberliği sonrası yayıncı kuruluş muhabiriyle tartışma yaşadı. Mourinho'nun maç sonu açıklamaları şöyle...

"Maç sonrası ilk sorunuzda, Kayserispor'un eksik oyuncularını sordunuz. Neden? 10-12 yaşın altında oyuncular mı, profesyoneller ve kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük ve onura sahip oyuncular. Amacınız nedir! 3 soru sordunuz, 2 kere eksik oyunculardan bahsettiniz?"


"Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım."

"Rakibimizin her hızlı atağı bizler için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi, yapmamız gereken top kayıplarından geldi. Rakibi tebrik ediyorum ama bunlar bizim hatalarımızdı. Seba'nın kaybetmiş olduğu toptan sonra kontrayı durduramadık, 2-1 geriye düştük."

"Her şeyi risk ettik, tek stoper Skriniar'la oynadık. Maçı 3-2'ye getirdik. 3-2'den sonra Nesyri oyunu bitirebilirdi. Fred'in kaybettiği toptan sonra orta geldi, Bright stoper olmadığı için alanı kapatamadı ve golü yedik."

"Garip bir maçtı. Rakibin de hakkını teslim ediyorum. 4-2 yapacak pozisyonumuz vardı. 3-3'ten sonra Skriniar'ın direkten dönen topu vardı. Sahada istikrarlı değildik, iniş çıkışlar vardı."


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