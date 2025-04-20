Jose Mourinho yayıncı kuruluşla tartıştı: Puan kaybı sebebini açıkladı

"Rakibimizin her hızlı atağı bizler için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi, yapmamız gereken top kayıplarından geldi. Rakibi tebrik ediyorum ama bunlar bizim hatalarımızdı. Seba'nın kaybetmiş olduğu toptan sonra kontrayı durduramadık, 2-1 geriye düştük."