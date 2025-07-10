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Jose Mourinho'dan flaş karar: 2 yıldız futbolcunun üstünü çizdi

Jose Mourinho'dan flaş karar: 2 yıldız futbolcunun üstünü çizdi

Haber Merkezi
11:3510/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, 2 futbolcunun üstünü çizdi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hız devam ediyor.

Futbol direktörü Devin Özek, bu hafta birçok isimle görüşecek ve seyahatler yapacak.

Fenerbahçe'de kadroya katılacak yeni isimler kadar, gönderilecek isimler de büyük önem taşıyor.

Sezonu açan sarı lacivertlilerde sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, 2 ismin üstünü çizdiği öğrenildi.

Sarı lacivertli takımda Lincoln Henrique ile Miha Zajc gelecek sezon kesinlikle kadroda olmayacak.

Fenerbahçe yönetimin, Lincoln ile fesih görüşmeleri yaparken, Zajc da kendisine takım arıyor.

Bu iki ismin menajerleri kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve yönetimle toplantı yapacak.

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