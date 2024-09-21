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Jose Mourinho'dan Galatasaray sözleri: "Onlar bizden daha..."

Jose Mourinho'dan Galatasaray sözleri: "Onlar bizden daha..."

18:4621/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü derbi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Bu maça bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu bu derbiyi oynadı, ne anlama geldiğini biliyor. 3 puan için oynayacağız. Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar."

"Aslında daha çok kendi oyun kimliğimiz üzerine çalıştık. Galatasaray'a karşı değil, hangi takımla oynarsak oynayalım analiz yapıyoruz. İkisini de karışımı bir hazırlık yaptık. Önemli olan şey kendi kimliğimizi sahaya yansıtmamız."

"Onlar bizden daha iyi diyemem. Biz onlardan daha iyiyiz de diyemem. İki takım da çok güçlü kadrolara sahip. Onlar burada iyi, şurada kötü dersem saygısızlık olur. İki takımın da güçlü oyuncuları var."

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Jose Mourinho

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