Jose Mourinho'dan Galatasaray'a maymun benzetmesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 25. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası teknik direktör Jose Mourinho, oynanan oyuna, şampiyonluk yarışına ve Slavko Vincic hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz."
'Beni ve onu öldürebilirdi'
"Galatasaray iyi savunma yaptı, Muslera en net pozisyonu iyi kurtardı. Savunmadan iyi çıkabilirdik. Defansif olarak çok iyiydik. Genç oyuncumuz hata yapsa, insanlar beni ve onu öldürebilirdi."
'Maymun gibi zıplıyordu'
"Çok iyi bir maç oldu, bunun nedeni çok iyi bir hakem performansı. Yeterli dürüstlüğe sahipti. Çok üst düzey oyuncuları, savunmadığım profile dönüşüyorlar. 18 yaşında oyuncumuz var, Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar. Rakip kulübedeki herkes oyuncunun başında maymun gibi zıplıyordu. Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu."
'Bu lig hala ortada'
"Normal şartlar altında bu lig hala ortada. Türkiye'deki hakemler, bu hakemin performansına bakıp, öz eleştiri yaparak, 'Ben de bu hakem gibi temiz ve dürüst maç yönetmek istiyorum' derlerse, sezon güzel ve heyecanlı biter."
'Sirk devam ederse, farklı olur'
"Sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse, farklı olur. Her davranışlarında neler yaptıklarını gördüm. Temiz değil ama iyi bir organizasyon."
'Türk hakem de oradaydı'
"Maçtan bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim. Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' dedim."