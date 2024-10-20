Jose Mourinho'dan maç sonu flaş sözler: Bizim stadımızda...

İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı. 2-1'den sonra iki tane net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Sebastian'ın şutu gol diye düşündüm olduğum açıdan ötürü. En-Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu.