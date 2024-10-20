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Jose Mourinho'dan maç sonu flaş sözler: Bizim stadımızda...

Jose Mourinho'dan maç sonu flaş sözler: Bizim stadımızda...

21:3020/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı. Haftayı 2 puan kayıpla kapatan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'la 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli hocası Jose Mourinho, karşılaşma sonrası flaş röportajda maçla ilgili görüşlerini dile getirdi.

İşte Mourinho'nun o sözleri...

Maçtan önce rakibi analiz ediyoruz. Bu maç öncesinde yaptığımız gibi. Maçtan önce uzun zamanımız vardı, rakibimizin kaliteleri üzerinde durduk. Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Milli takımdaki oyuncular sadece rejenerasyon yaptılar. 

Oyuncular, saha içerisinde hatalar yapıyorlar. Bunu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol, konuştuğumuz bir goldü. Cuma günü bunu konuştuk.


İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı. 2-1'den sonra iki tane net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Sebastian'ın şutu gol diye düşündüm olduğum açıdan ötürü. En-Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu.

Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası Djiku'yu sol beke çekmek zorunda kaldım. Mert Hakan'ı oyuna alamadım. 2-2 bizim için üzücü sonuç.

Çok şey söyleyebilirim ama söylemiyorum. Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl, ne şartlarda kaybettik konuşmayacağım. 7 puan kaybettik. Direkt şampiyonluktaki rakibimize kaybettik. Alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek, gol mü verilecek, göreceğiz.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Samsunspor

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