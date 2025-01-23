Jose Mourinho'dan 'UFC' benzetmesi: Hakem kararlarına tepki gösterdi

'Harika bir potansiyeli olan bir oyuncu'

"Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu."