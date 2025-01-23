Jose Mourinho'dan 'UFC' benzetmesi: Hakem kararlarına tepki gösterdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon beraberliği sonrası konuştu. Maçtaki hakem kararlarını beğenmeyen Portekizli çalıştırıcı, Lyonlu futbolcuya sert tepki gösterdi. İşte Mourinho'nun öne çıkan açıklamaları...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Lyon ile 0-0 berabere kaldı.
Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmayı değerlendirirken hakem yönetimine de tepki gösterdi.
'Beraberlik yeterli olacaktır'
"Çok yetenekli oyuncuları var hücumda. Savunmada genç oyuncumuz oynadı, Maximin 3 haftadır idman yapamıyordu. Bir sonraki maçta tur atlamak için beraberlik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bright ve Amrabat'ı kaybettik ama önümüzdeki maçta tur atlamak için savaşmak zorundayız."
'İki tane hatalı kırmızı kart var'
"Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti."
'Sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı'
"Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı. Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu."
'UFC dövüşçüleri gibi düşürdü'
"VAR, hakeme yardım etmek için oradadır. Hakemin hatasını kabul edebilirim ama VAR hata yapmamalı. Kumbedi, ikinci yarıda UFC dövüşçüleri gibi Szymanski'yi yere düşürdü. 9 puan yeterli olacak mı? Biz oraya galibiyet için gideceğiz."
'Kulüp için istiyorum'
"Taraftarlardan istekte bulunmak ayrı, yorumda bulunmak ayrı. Onlardan ricada bulunmak benim işim ama onlar hakkında yorum yapmak benim işim değil. Ben onlardan istediğim şeyleri kendim için değil, kulüp için istiyorum."
'Harika bir potansiyeli olan bir oyuncu'
"Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu."